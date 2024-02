Roma, rapina ai Parioli: ex calciatore derubato del Rolex

Nuovo furto di Rolex nella città di Roma: vittima dell’ultimo episodio, nel quartiere Parioli, un ex calciatore.

La banda del Rolex torna a colpire a Roma. Questa volta nel quartiere dei Parioli, ovvero l’area della ricca borghesia romana. I ladri, a bordo di uno scooter, avrebbero prima intimidito la vittima a consegnargli il prezioso orologio, poi sarebbero fuggiti ad altissima velocità per far sparire le proprie tracce. Una vicenda che ha lasciato la vittima sotto shock.

Rubano il Rolex nel quartiere Parioli di Roma

Come spiega La Repubblica, vittima del furto è stato l’ex calciatore Marco Ciarno’. L’uomo, oggi imprenditore, sarebbe stato fermato per strada ai Parioli, con i ladri che avrebbero puntato i prezioso orologio al suo polso. I malviventi, puntandogli una pistola contro e minacciando di aprire il fuoco, si sono fatti consegnare Rolex Daytona. L’orologio, per quello che riguarda il valore commerciale, si aggira intorno a una cifra di 30 mila euro.

La fuga dei ladri dopo aver preso il Rolex

All’ex calciatore non è rimasto altro che sganciarsi l’orologio dal polso e consegnarlo ai ladri, che subito dopo sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter nero. La vittima del Rolex ha raccontato lo spiacevole episodio, peraltro avvenuto poco distante dalla sua casa. La vicenda lo ha portato in un forte stato di shock, poichè ha temuto che i malviventi gli potessero sparare da un momento all’altro.

Furti di Rolex a Roma: la mappa degli episodi

Come abbiamo raccontato anche sulle pagine di questo giornale, l’episodio dei Parioli non è un unicum dentro Roma. Nei mesi scorsi, per esempio, era stata svaligiata una gioielleria con i Rolex proprio a via Veneto. La stessa cosa era accaduta, a distanza di qualche settimana, presso una gioielleria nella zona di via del Corso.

Come li hanno definiti gli investigatori, la “banda del Rolex” opera all’interno delle zone legate alla “Roma Bene”. Tra le aree più toccate dal fenomeno, dopo i Parioli, troviamo anche la zona di Prati e la Camilluccia. I ladri, oltre a prelevare Rolex, si sarebbero specializzati nel furto di un altro prezioso orologio: l’Audemars Piguet.