Roma, rapina choc nel B&B: botte e spray urticante sul titolare, bottino da 7.000 euro

Colpo grosso nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 aprile in Via Carlo Caneva in zona Tiburtina a Roma dove due rapinatori, al momento ancora ricercati, sono fuggiti con un bottino di quasi 7.000 euro. Nel mirino dei criminali è finito un B&B della zona con il titolare che è stato brutalmente aggredito e “ripulito” di tutto il denaro che aveva con sé nella struttura.

Rapina con lo spray urticante in zona Tiburtina

I malviventi hanno agito a colpo sicuro. Una volta introdottisi nel Bed and Breakfast – erano circa le 3.20 di notte – hanno raggiunto le stanze dove stava dormendo il titolare e lo hanno aggredito. Prima lo hanno picchiato poi, per metterlo definitivamente fuori gioco, si sono avvalsi di uno spray urticante.

Bottino da 7.000 euro

Con il campo libero impossessarsi del denaro è stato per i rapinatori un gioco da ragazzi. Al momento si stima che tra il denaro contante che il titolare aveva nel portafogli, circa 600 euro, e quello riposto in un cassetto, altri 6.000 euro, il bottino complessivo sfiori i 7.000 euro (da considerare infatti ci sono anche altri oggetti preziosi presi dalla stanza).

Rapina nel B&B di Via Carlo Caneva

Ad ogni modo, una volta afferrato il bottino i ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta la Polizia che ora indaga sull’accaduto. Gli agenti, unitamente al personale del 118, hanno anche prestato soccorso chiaramente al titolare che ha però rifiutato il trasferimento in Ospedale con l’ambulanza.