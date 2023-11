Roma, rapina con aggressione nella zona di Marconi: in manette un uomo

Roma – La Polizia di Stato ha arrestato in queste ore un cittadino romeno di 49 anni, gravemente indiziato di tentata rapina con violenza avvenuta in via Enrico Fermi, nel quartiere Marconi della Capitale: secondo i riscontri, l’episodio si sarebbe verificato lo scorso settembre, ai danni di una residente della zona. Nella colluttazione, la signora rimase ferita al viso.

Roma, tentata rapina con aggressione a Marconi: donna ferita al viso con un cavatappi

L’uomo è accusato di aver aggredito una donna nel tentativo di rapina, arrivando a colpirla con schiaffi al viso e ferendola leggermente con un cavatappi per aprire le bottiglie di vino, nel tentativo di sottrarle le chiavi della sua auto. Una situazione che avrebbe costretto la signora, vittima dell’agguato, a recarsi presso il Pronto Soccorso più vicino per medicare la ferita al viso.

Rapina con aggressione a Roma: il racconto della signora residente a Marconi

La vittima dell’agguato, nonostante lo shock subito anche per le pesanti percosse subite, è stata in grado di fornire un dettagliato identikit del presunto aggressore, che ha permesso agli investigatori del IX Distretto San Paolo di individuarlo con precisione nel giro di poche settimane. Grazie alle informazioni raccolte dall’attività d’indagine, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il soggetto, sostituendo così la misura dell’obbligo di firma precedentemente applicata all’uomo per un altro reato. Come evidente, il ladro era già noto alle forze dell’ordine di Roma Sud.

Il fermo del soggetto nei pressi del Cimitero Verano

L’uomo è stato rintracciato e arrestato a Piazzale del Verano, ad opera degli agenti del commissariato di via Portuense. Va sottolineato che l’indagato è considerato presunto innocente in questa fase delle indagini preliminari, e la sua colpevolezza sarà determinata solo attraverso un giudizio definitivo con sentenza irrevocabile. L’arresto dell’uomo è un importante risultato per la Polizia di Stato, che ha dimostrato di essere sempre in prima linea nella lotta alla criminalità.