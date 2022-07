Roma, rapina un negozio e aggredisce gli agenti: arrestato

Ieri pomeriggio, in via Antonio Ciamarra, un uomo di 49 anni ha cercato di rapinare un esercizio commerciale. Una volta entrato, ha approfittato della distrazione dei clienti e ha raggiunto la cassa che ha cercato di scassinare con calci e pugni. Non riuscendoci, ha rubato un portafoglio lasciato lì vicino ed è fuggito via.

L’arrivo degli agenti

Un attimo prima stava prendendo a calci e pugni la cassa, un attimo dopo era a bordo di uno scooter. La sua fuga però è durata veramente poco. Gli agenti del Commissariato Tuscolano e della Sezione Volanti l’hanno raggiunto e bloccato. Una situazione però che stava per degenerare quando l’uomo ha opposto resistenza colpendo gli agenti. Il 49enne è stato bloccato e accompagnato negli uffici, l’arresto è stato convalidato.