Roma, rapina violenta alla metro Laurentina: accerchiato e picchiato, 21enne in codice rosso

Un ragazzo di origini egiziane è stato accerchiato da tre malviventi e malmenato. E’ successo lo scorso 2 gennaio 2024 davanti alla fermata della metro Laurentina, a Roma. A soccorrere il 21enne sono stati i carabinieri della compagnia Roma Eur e della stazione Roma Garbatella.

Il ragazzo, che si trovava in stato di shock, è stato intercettato dai militari nei pressi di piazzale Ostiense. “Mi hanno avvicinato con una scusa, erano in tre”, ha rivelato il 21enne, come riporta il sito online de Il Messaggero. “All’improvviso sono stato colpito con una bottiglia rotta e poi mi hanno rapinato dei soldi e del cellulare. Alla fine, sempre sotto minaccia, sono stato costretto a seguirli”.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Roma. La vittima, nonostante la delicata situazione, è riuscito a fornire un identikit dettagliato ai militari, che così hanno iniziato a dare la caccia ai malviventi.

Arrestato uno dei tre malviventi

I carabinieri hanno concentrato le ricerche tra le due fermate della metropolitana del quadrante Eur. Sono così riusciti a individuare uno dei tre malviventi nei pressi di piazzale Ostiense. L’uomo ha cercato di passare inosservato, ma l’identikit fornito dalla vittima lo ha di fatto incastrato. Si tratta di un cittadino 23enne, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

E’ stato quindi arrestato e trasferito presso il carcere di Regina Coeli. I carabinieri sono ancora alla ricerca degli altri due complici, in attesa di ulteriori informazioni rilasciate dalla vittima che potrebbero aiutarli nella loro ricerca.