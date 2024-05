Roma, Rc auto annuncia aumenti: +27% sulle tariffe delle assicurazioni

Non solo nella Capitale, anche nel resto del Lazio sono previste stangate.

Aria di aumenti a giugno 2024 per gli automobilisti con assicurazione nel Lazio. Rc Auto ha fatto sapere che sono previsti dei rincari il prossimo mese sui prezzi delle assicurazioni Rc Auto rispetto agli anni precedenti.

Aumenti assicurazioni Rc Auto: di quanto saranno?

Stangata per gli automobilisti di Roma e del Lazio a partire da giugno 2024. La Capitale è seconda solo a Napoli e Palermo per i rincari che interessano automobilisti e proprietari di un’assicurazione: si parla di aumenti almeno al 26,9%, che equivarrebbe circa a 85 euro in più per ogni assicurato. È quanto rivelano anche Ania e l’osservatorio sulle assicurazioni italiane.

È lo stesso Osservatorio Assicurativo che nel mese di ottobre stima un importo più alto rispetto al mese dello scorso anno: si parlerebbe di un premio medio di 453 euro, cioè un 28% di più dell’anno scorso. Così come nel 2023, l’Osservatorio aveva registrato un aumento rispetto al 2022.

Come varieranno i premi assicurativi nella Regione Lazio

A patire gli aumenti non saranno solo gli abitanti della Capitale ma tutti gli automobilisti della Regione Lazio, con un aumento su base annua del 29,5%. In media gli automobilisti pagano 501,9 euro nel Lazio, il che rende la regione la seconda in Italia per tariffe più elevate, dopo la Campania con 722 euro.

La provincia dove le tariffe sono più alte resta Rieti, con un aumento del 45,7% rispetto al 2023, segue Roma (+30,1%) a quota 510,4 euro. Per quanto riguarda le altre province, come Latina (+26,4% e 491 euro di media) e Frosinone (+25,3% e 412 euro), sono sotto la media regionale, mentre Viterbo ha segnato un rialzo del 16,2% (arrivando a 384,3 euro).

Le polizze più richieste

Tra le preferenze degli automobilisti nel Lazio, le polizze più richieste sono quella contro gli infortuni del conducente per il 24,7%. Il 20,6% ha scelto invece furto e incendio: una polizza particolarmente costosa (165 euro!) ma quella che comunque garantisce un risarcimento pari al valore commerciale dell’auto qualora si verificasse quest’imprevisto.