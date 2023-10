Roma, regali e vacanze di lusso per raggirare un’anziana: finto broker a processo

Ennesima truffa agli anziani nella zona di Roma. A finire in arresto un uomo 51enne e residente nella Capitale, finito sotto processo per truffa e appropriazione indebita ai danni di una donna. Tra le sue molteplici vittime, una signora di 82 anni, che ingenuamente gli aveva affidato l’intera sua eredità, ammontante a quasi 5 milioni di euro. Il truffatore gli si presentò col titolo di “broker finanziario”, rafforzando la sua posizione poi con la dichiarazione di essere “una persona vicina a Papa Benedetto XVI” e interna agli ambienti del Vaticano.

La truffa del broker a Roma ai danni di un’anziana signora

Da quello che leggiamo su Il Messaggero, le indagini hanno rivelato come l’uomo avesse costituito un’associazione volta proprio alla truffa. Aveva guadagnato la fiducia della sua vittima corteggiandola, riempendo di attenzioni la signora di 82 anni. Regali e soprattutto cioccolatini, che all’anziana piacevano molto. Questo è stato il modo messo in piedi dal truffatore per arrivare ai soldi della donna.

La donna prende atto di essere stata truffata

Una volta capita la gigantesca truffa in cui era caduta, la vittima ha provato a rimettersi in contatto col truffatore, senza che però lui abbia mai risposto al telefono. Secondo le indagini, l’uomo versava i soldi delle proprie vittime su due conti esteri, che facevano riferimento a una nota banca delle Mauritius. I fondi presi impropriamente, poi, lo stesso finto broker li utilizzava per aprire attività tra il Lazio, l’Umbria e la Toscana.

I finti rapporti in Vaticano per adescare le vittime

Il truffatore era un ottimo attore, fingendosi una persona della grande società per adescare le proprie vittime e guadagnare la loro fiducia. Millantava di essere arcivescovo, oltre che essere un discendente del Barone di Montecristo. Tutti titoli falsi, che però gli permettevano di fare breccia sulle sue vittime più ingenue che andava a truffare.