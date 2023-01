Roma, residenti esasperati dalla viabilità di Torresina

Si torna a parlare di traffico fuori controllo a Roma. Questa volta andiamo ad analizzare le zone di Torresina e Torrevecchia, con il primo quartiere che vede un piano urbanistico che lascia perplessi gli stessi residenti: una sola via per entrare e uscire dalla zona, un solo autobus che collega alla stazione di Battistini sulla Metro A. Una situazione di suo già complessa, che tende a inasprirsi ulteriormente in caso di problemi nella zona di via di Torrevecchia.

La denuncia della signora di Roma: “Così non si riesce a uscire da Torresina”

Il miglior modo per raccontare i disagi della cittadinanza locale, è ascoltare proprio le lamentele dei residenti di quelle zone. In una lettera, la signora Monica ci racconta: “Abito nel quartiere Torresina, nel XIV municipio e presente nel quadrante nord ovest di Roma. La zona di Torresina conta ormai circa 5 mila abitanti, tanti nuovi permessi a edificare aree urbane, tante case nuove, ma sempre e solo una sola strada per uscire dal quartiere e arrivare in via di Torrevecchia (ovvero via delle Valli dei Fontanili) e un solo autobus per arrivare alla fermata della metro Battistini“.

Prosegue la lettera della residente: “La mattina se si esce di casa entro le 7, più o meno in 10 minuti si è su Torrevecchia, ma dopo il delirio. Da ieri è stata chiusa via Giuseppe Guicciardi per lavori dell’Italgas, un stradina che però aiuta il traffico di via valle dei fontanili… il risultato di tutto ciò? Anche alle 7,15, un’ora per uscire dal quartiere e arrivare in via Torrevecchia. Siamo praticamente bloccati a casa! Abbiamo fatto una pioggia di segnalazioni alle istituzioni, ma fino a oggi abbiamo trovato il menefreghismo più totale”.

La vicenda, nonostante possa sconvolgere a una prima lettura, vede troppe analogie con altre zone di Roma. Spostandoci di pochi chilometri, potremmo parlare delle congestioni del traffico su piazza Bologna, nell’area di Ponte Milvio o addirittura sotto la stadio Olimpico, nella zona Sud della Città con l’uscita di Acilia sulla via del Mare.