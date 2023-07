Roma, residenti in protesta contro lo show troppo mattiniero di Fiorello: “Indennità a chi abita in Via Asiago”

Fiorello non è ben visto nel quartiere Prati. Nessun entusiasmo per i residenti di via Asiago che da tempo promettono battaglia per “Viva Rai2”. Lì lo showman ha portato aria di festa dallo studio del programma, ma anche tante polemiche, sollevate dai cittadini perché stanchi di non chiudere occhio la notte e di trovare a fine puntata le strade sporche e piene di rifiuti.

Va avanti così da mesi, considerato che ogni trasmissione viene registrata di notte per essere mandata in onda la mattina presto, così i vicini non chiudono occhio, svegliati da musica alta e rumori notturni. Tra la Rai e gli abitanti del quartiere si è giunti talmente ai ferri corti, che la tv di Stato avrebbe deciso di porgere loro un ramoscello di ulivo e offrire un’indennità per permettere la prosecuzione del format. Basterà però per placare gli animi?

Fiorello chiede scusa: “Siamo alla ricerca di una nuova location”

“Credo che ci siano un po’ di strumentalizzazioni su questa cosa”, ha dichiarato Fiorello qualche ora fa in un post via Instagram, “Rinnovo le mie scuse agli abitanti, non pensavamo che la cosa prendesse questa piega, ci è scappata un po’ la mano”. Ma alle rassicurazioni per la quiete pubblica di zona, segue anche il congedo del conduttore. “Se il programma si farà comunque – ha ribadito – non si farà a via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se la troveremo si farà sennò Viva Rai due sarà solo un ricordo, ma noi contiamo di trovare una bella location”. Addio perciò a via Asiago, per la gioia dei cittadini e delle amministrazioni locali.

Fiorello: “Via Asiago non c’è più”. Cambio location per “Viva Rai 2”

La difficoltà principale di Viva Rai 2 riguarda l’orario di messa in onda. Il programma va infatti in onda dal lunedì al venerdì, dalle 7:15 alle 8:00, per una durata di 45 minuti circa. Ciò vuol dire che la registrazione avviene in momenti di quiete, impossibile per tutti gli abitanti svegliati in tarda notte da rumori, schiamazzi e musica alta, senza contare anche i rifiuti che, chiusa la puntata, rimanevano secondo i condomini nei pressi dello studio vetrato.

A rappresentare il malcontento dei cittadini è stata in questi giorni la presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi, che, senza mezzi termini, ha invitato “Viva Rai 2” a cercare una nuova location. L’idea, che sarebbe stata lanciata anche dall’ad della Rai, Roberto Sergio, è che la prossima stagione del programma possa essere trasmesso in strada, assecondando la richiesta dello showman. E ai residenti del quartiere Prati, tutto sommato, poco importa, basta che possano ritrovare la loro tranquillità.