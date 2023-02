Roma, rimossa la tendopoli davanti all’Ufficio Immigrazione

Roma. Avevano improvvisato una tendopoli che occupava l’intero marciapiede, così come una parte della strada stessa, la quale era di solito riservata al transito degli autobus di linea. Decine e decine di posti letto di fortuna per gli immigrati irregolari nella Capitale. Ovviamente, la cosa era sotto gli occhi di tutti, compresi quelli degli agenti di Polizia Locale e di Stato. Senza contare, che il tutto era a pochi passi dall’Ufficio Immigrazione.

Roma, accampamento abusivo davanti all’ufficio immigrazione: strada occupata dalla tendopoli (VIDEO)

La tendopoli vicino all’Ufficio Immigrazione

Siamo a Roma, precisamente in via Patini, incrocio Via Salviati, nei pressi dell’edificio che si occupa dell’immigrazione, e a poco distanza anche da un campo rom. Erano giorni che in questi spazi decine e decine di persone si erano accampate con soluzioni di fortuna senza che nessuno avesse fatto niente né per controllare i loro profili, né per accertarsi della loro provenienza. A segnalare con una certa urgenza la questione, era stato il sindacato, proprio nelle ultime ore della giornata di ieri, con un comunicato che è stato diffuso alle diverse testate, nel tentativo di aumentarne la copertura mediatica e fare in modo che la questione venisse prontamente risolta: “Da circa una settimana un vero e proprio accampamento spontaneo è sorto su Via Salviati, proprio a ridosso del muro di recinzione dell’ufficio immigrazione e dell’ufficio stranieri della Questura di Roma. Dapprima pochi giacigli, di chi probabilmente intendeva assicurarsi un posto tra i primi della fila al momento dell’apertura degli uffici. Ma con il passare dei giorni sono comparse e aumentate le tende. Un insediamento spontaneo, che ha inglobato marciapiede, fermata del bus e pensiline, riducendo visibilità e sicurezza per chi si trovi a transitare su una strada dove le macchine transitano anche abbastanza veloci.”

Il paradosso e la denuncia dei sindacati

Quello che veniva denunciato, era l’evidente paradosso di tutta la situazione venutasi a creare: ”Il paradosso è che a pochi metri si trovino a stazionare autopattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, ormai da anni impegnate a piantonare l’ingresso del limitrofo campo nomadi mai autorizzato ma “tollerato” di Via Salviati e spesso proprio personale di quel gruppo speciale (Sicurezza Pubblica Emergenziale), che si dovrebbe occupare proprio di controllo e sgombero degli insediamenti abusivi, stando all’organigramma del Corpo”.

Rimozione della tendopoli nel pomeriggio di oggi

Insomma, c’è voluta la mobilitazione del sindacato e anche delle testate che hanno diffuso la notizia per far smuovere qualcosa, nonostante fosse tutto sotto gli occhi di tutti, soprattutto dello stato e degli organi competenti. Infatti, proprio nel pomeriggio di oggi, martedì 28 febbraio 2023, la tendopoli di fortuna che si era creata in via Patini, incrocio Via Salviati, fuori all’ufficio Immigrazione, è stata rimossa, e a tutte le persone – richiedenti protezione internazionale – è stato dato un appuntamento ufficiale.