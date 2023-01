Roma: risse, furti e aggressioni come in un ”saloon”. Chiuso locale del Centro storico

Roma. Furti di ogni tipo, telefoni, portafogli, e anche diversi fenomeni di violenza al suo interno. Insomma, non proprio un luogo tranquillo stando alle testimonianze di alcuni avventori. Un saloon stile Far West, dove non ci si annoiava mai. Sarebbero almeno 3 gli episodi di violenza registrati al suo interno, tra risse, aggressioni e liti di diverso calibro. In una di queste occasioni, alcuni clienti sarebbero rimasti anche feriti. La pubblica sicurezza pare fosse un optional. Per questo, ora, dovrà restare chiuso per 10 giorni.

Risse, furti e aggressioni: feriti alcuni clienti a Roma

Un locale del centro, già attenzionato da tempo per alcuni episodi di furti e violenze al suo interno, dovrà restare chiuso per 10 giorni in quanto, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, il Questore ne ha disposto la sospensione temporanea della licenza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Destinato alla “somministrazione di alimenti bevande e di esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti, stando ad alcune denunce di avventori, è stato teatro, negli ultimi mesi, di vari furti di telefoni e portafogli; inoltre, in almeno 3 occasioni, sono state registrate delle liti/aggressioni durante le quali sono rimasti feriti alcuni clienti.

Disposta chiusura per 10 giorni

La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Roma, esaminata la documentazione raccolta dal I° Distretto di P.S. Trevi Campo Marzio e fatti i dovuti riscontri, ha realizzato un’accurata istruttoria tesa all’adozione del provvedimento di sospensione. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti del I Distretto che, come previsto dalla normativa, hanno affisso sull’entrata del locale il cartello “Chiuso con provvedimento del Questore”.