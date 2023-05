Roma, ristorante da incubo: cibo tra escrementi di topo e insetti

Roma. Fin troppo spesso vi abbiamo raccontato nelle nostre cronache quotidiane le condizioni in cui alcuni ristoranti della Capitale versano. Condizioni disastrose, che farebbero rabbrividire chiunque, anche gli amanti dello stile splatter e gli stomaci più tenaci, abituati alle cucine meno raffinate. Ironia a parte, la salute dei consumatori è una cosa seria, motivo per cui i controlli in città non si fermano mai, e a buon diritto, dal momento che sempre più casi vengono scoperchiati. Ecco cosa hanno trovato gli agenti della Polizia Locale durante gli ultimi controlli effettuati.

Roma, chiuso ristorante da incubo: trovate numerose feci di topo (VIDEO)

Controlli senza fine, insomma, sul territorio capitolino, questa volta incentrati sulla zona Prenestina bis, che hanno fatto emergere ancora criticità nel settore della ristorazione. Durante le perlustrazioni, dunque, a tutela della salute dei consumatori, una pattuglia della Polizia Locale del V Gruppo Casilino ha chiuso un ristorante a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate. Il contesto con cui hanno avuto a che fare è da brividi.

Il sopralluogo nelle cucine e la terribile scoperta: chiuso il locale

Infatti, una volta entrati all’interno dei luoghi principalmente adibiti alla preparazione dei cibi che poi venivano somministrati ai clienti, gli agenti, durante alcune verifiche svolte insieme al supporto del personale della ASL Roma 2, hanno accertato con sgomento la presenza di insetti ed escrementi di topo nelle cucine, sporcizia e servizi igienici inagibili. A causa delle gravi irregolarità è stata disposta la chiusura al fine di garantire un’accurata pulizia e disinfezione dei locali.