Roma, ristruttura attività commerciale e abbandona rifiuti in strada: multato

Nel corso dei controlli predisposti dal comando generale della polizia di Roma Capitale in zona Esquilino, una pattuglia del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) ha sorpreso un operaio mentre gettava su strada dei rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazione. E’ successo la mattina di venerdì 12 gennaio 2024.

Roma, sorpreso ad abbandonare rifiuti in strada: multato

Il giovane, un 21enne di nazionalità straniera, è stato multato per aver lasciato bidoni di vernice e materiali ingombranti all’esterno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, non rispettando le norme per il corretto smaltimento degli scarti di lavorazione edile. A suo carico una sanzione di più di 300 euro, oltre all’obbligo di recupero del materiale abbandonato per il successivo e corretto smaltimento.

Frascati alle prese con l’inciviltà cittadina: residente sorpreso a smaltire i rifiuti in maniera errata. Subito l’intervento della Polizia.

Il Comando della Polizia Locale di Frascati chiamato a svolgere il compito di controllore non solo per quanto riguarda gli illeciti, ma anche per quel che concerne la civiltà tra i residenti. Infatti un cittadino è stato sorpreso a smaltire i rifiuti in maniera errata: non si trattava semplicemente di una raccolta differenziata approssimativa. L’uomo non raccoglieva, o per meglio dire: spargeva dove capitava i rifiuti di settimane, anche mesi. Il luogo deputato era Via Spinoretico.

I rifiuti – inclusi libri, scarti domestici e deiezioni di vario genere – erano abbandonati lì senza la minima cura sperando che qualcuno rimediasse alla sua iniziativa tutt’altro che apprezzata. Sicuramente persone disposte a intervenire ci sono state, ma non come si aspettava. La Polizia Locale, infatti, ha contattato l’uomo costringendolo a pulire tutto e cercando anche di stabilire una sorta di “accordo”. La persona in questione è – come si dice in gergo – attenzionata. Nel senso che le autorità sono tenute ad osservare se dovesse esserci l’aggravante della recidiva.