Roma, risveglio di paura per due anziani: appartamento a fuoco (FOTO)

L’allarme per un incendio appartamento, è scattato nelle prime ore di stamattina, alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Roma. Alle 6:15 circa, due squadre VVF, con l’ausilio di un’autoscala, un’autobotte e il TA 6, sono accorsi in via della Magnetite, al civico numero 30 per l’incendio di un appartamento situato al primo piano di una palazzina di quattro.

I due anziani abitanti dell’appartamento hanno vissuto momenti di terrore

Grande paura per i residenti, due anziani che sembra siano stati sorpresi dal fuoco e per i vicini di casa che hanno temuto per le proprie abitazioni. Le fiamme hanno interessato il solo vano cucina, e gli operatori preposti alle attività di spegnimento dopo aver portato fuori i due occupanti, intossicati dal fumo, e averli affidati alle cure del personale del 118 per un controllo, hanno proseguito le operazioni per sedare quel fuoco, evitare che si propagasse e, infine, individuare da dove abbia avuto origine.

Al termine delle attività i Vigili del fuoco hanno potuto constatare, con grande sollievo, che il fuoco non ha provocato danni strutturali alla palazzina. Insieme ai Carabinieri, accorsi anche loro sul posto, hanno svolto indagini per risalire alle cause dell’incendio che sembra siano state dovute a un probabile corto circuito del frigorifero.

Solo ieri i Vigili del fuoco sono stati impegnati per ore a causa di un incendio nel Palazzo di giustizia

I Vigili del fuoco di Roma sono quotidianamente impegnati in attività di soccorso e, soprattutto, di spegnimento dei roghi. Come quello di ieri mattina a Piazzale Clodio, dove negli archivi della Palazzina B del Tribunale si è sviluppato un incendio che ha costretto le forze dell’ordine a evacuare la struttura, per permettere ai soccorritori di svolgere le operazioni di spegnimento. Un fuoco, anche in questo caso, le cui cause restano ignote, ma sul quale gli investigatori stanno svolgendo indagini anche al fine di stabilire quali siano stati danni riportati non solo alla struttura, ma anche alla documentazione contenuta negli uffici interessati dall’incendio.