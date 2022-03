Roma, risveglio traumatico: trova l’auto affossata da un albero prima di andare al lavoro

Roma. Non è dato immaginare o supporre cosa sia passato per la mente di colui (o colei) che prima di andare al lavoro questa mattina, giovedì 31 marzo, ha trovato questa situazione, chiaramente descritta dalla foto in copertina. Non servono parole, e neppure una rassegna precisa delle motivazioni che potrebbero aver comportato tutto ciò: come ad esempio, il maltempo, la pioggia o l’ira degli dei.

Leggi anche: Ardea, cade albero “invisibile”

Crolla un albero su un’auto a Via Efeso

Fatto sta, che non si è trattato di certo di un buon inizio di giornata. La foto si riferisce al crollo di un albero di dimensioni non modeste sull’auto di un povero malcapitato che, probabilmente qualche ora prima, aveva esultato per aver trovato finalmente parcheggio a Via Efeso, Roma.