Roma, ritrova il portafogli rubato. Shock quando scopre che mancano solo le foto del figlio

Le viene rubato il portafogli, ma quando lo ritrova mancano all’interno le foto del figlio. Un fatto agghiacciante che ha gettato una coppia di genitori nel panico.

La perdita del portafoglio è sempre un fatto che crea apprensione. Ancor di più se, all’interno, oltre a denaro e carte di credito ci sono foto e ricordi che possono compromettere la sicurezza dei nostri cari. È quello che è successo a una coppia romana originaria di Monte Mario, a Nord di Roma. Nei giorni scorsi una donna è stata derubata del portafogli a piazza Thouar e il marito, speranzoso di poterlo ritrovare, ha chiesto nei gruppi Facebook di quartiere una mano ai residenti. Vuole il caso che l’oggetto rubato sia tornato alla legittima proprietaria, ma senza alcuni dettagli che l’hanno gettata ancor più in apprensione.

Le viene rubato il portafogli, lo ritrova ma senza la foto del figlio

La coppia ha raccontato, condividendo l’accaduto sui social, di essere stata derubata del portafoglio nei pressi di piazza Thouar. Pochi giorni dopo la donna proprietaria del portafoglio, lo ha fortunatamente ritrovato quando si è recata a prendere il figlio a scuola. Dentro, erano stati trafugati soldi e carte di credito, ma lasciati i documenti e le carte d’identità. A destare preoccupazione, piuttosto, l’assenza delle foto del bambino. I genitori hanno così allertato il nucleo investigativo, informando che mentre tutte le altre foto della famiglia erano rimaste nel portafogli, solo quelle del figlio erano state sottratte. Un dettaglio che può non significare apparentemente nulla, oppure potrebbe essere un indizio di un fatto preoccupante per l’incolumità del bambino. Gli investigatori stanno così cercando di risalire all’autore del furto per comprendere il perché di tale gesto.