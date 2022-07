Roma, ritrovato senza vita l’anziano di 74 anni scomparso lo scorso 26 Giugno

A dare l’allarme della sua scomparsa sono stati proprio i suoi amici. L’uomo, senza fissa dimora, aveva loro come punti di riferimento. Non si vedeva da ore, la sua assenza era molto strana. Così l’idea di lanciare un appello, di affidarsi al programma “Chi l’ha visto?”, con la speranza di avere qualche notizia. Oggi, dopo terribili settimane, è stato ritrovato. Purtroppo però, la storia ha un finale tragico.

Cos’è successo

L’uomo si chiamava Mohammed. Dalle prime ricostruzioni, era ricoverato all’ospedale per un malore. Proprio lì i suoi amici, di tanto in tanto, andavano a trovarlo. Ma quel 26 Giugno, nessuna traccia. Così l’appello, l’allarme e la ricerca. Ma l’uomo non si è mai spostato, purtroppo era deceduto proprio in quella struttura. A dichiararlo “Chi l’ha visto“, circa due ore fa.