Roma, rottura di una conduttura sull’Aurelia Antica: traffico deviato

Perdita d’acqua su un tratto della via Aurelia Antica nel quadrante di Roma Ovest: sul posto i tecnici dell’ACEA.

Problema per a viabilità a Roma dalla scorsa notte a Roma, dove una tubatura è esplosa nella serata di ieri. Il problema, cui sono intervenuti subito i mezzi di soccorso, si è presentato lungo la trafficatissima via Aurelia Antica. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per consentire gli interventi di manutenzione sul condotto idrico, hanno dovuto deviare il traffico e transennare il tratto di strada.

Rottura di una tubatura sull’Aurelia Antica

Il fastidiosissimo problema si è verificato sull’Aurelia Antica, precisamente tra largo Don Guanella e largo Perassi. Dalla falla creatasi all’interno della tubatura idrica, un gigantesco quantitativo di acqua si è riversata in strada, rendendo di fatto la trafficatissima tratta stradale impercorribile per la maggior parte dei veicoli che circolano su strada.

Gli interventi di soccorso sulla falla idrica

I primi ad arrivare sul posto dell’incidente, sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Insieme a loro anche la squadra dei Vigili del Fuoco, che è intervenuta per mettere in sicurezza l’area colpita dalla perdita d’acqua e soprattutto i residenti della zona. Sulla perdita d’acqua, invece, sono intervenuti in prima persona i tecnici dell’Acea, al fine di tamponare la fuoriuscita di acqua.

L’intervento tecnico sulla perdita d’acqua

Al fine di evitare sprechi e soprattutto ulteriori disagi alla cittadinanza nel quadrante di Roma Ovest, i tecnici di Acea stanno operando sul posto dell’incidente dalla scorsa notte. L’acqua è stata bloccata in tempi brevi, anche se il ripristino della stessa nella zona, e soprattutto nelle dimore dell’area cittadina, potrebbe vedere un’operazione molto più lunga.

In tal senso, il danno alla tubatura esplosa è molto grave. La pressione ha danneggiato in maniera irrimediabile la tubatura, costringendo i tecnici di Acea alla sostituzione dei pezzi fallati: opera pubblica che potrebbe richiedere tutta la giornata di oggi e forse quella di domani.