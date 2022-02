Roma: prima ruba gioielli e oggetti preziosi, poi occupa abusivamente una casa

Roma. Prima il furto di gioielli, attrezzature ed altro materiale, poi l’occupazione abusiva degli immobili, che fungevano anche da magazzino per la refurtiva. E’ quanto è successo a Torrevecchia nelle ultime ore. Gli agenti della Polizia Locale di Roma, con il supporto della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione ad un provvedimento per liberare un immobile, di proprietà Ater, occupato illecitamente. All’interno dell’immobile, poi, gli agenti hanno trovato qualcosa che non si aspettavano.

Oggetti rubati in appartamento occupato a Roma

All’interno dell’appartamento è stata trovata una donna di nazionalità italiana di 37 anni. Era già stata denunciata per occupazione abusiva nel corso dei precedenti controlli. Tra l’altro, la donna era anche nota alle forze di polizia per numerosi precedenti penali a carico. Nel corso delle procedure di sgombero, gli operanti hanno rinvenuto attrezzature professionali che, da accertamenti eseguiti, sono risultate oggetto di furto. Trovato anche un consistente quantitativo di gioielli e oggetti in oro, posto sotto sequestro e su cui sono in corso ulteriori verifiche per stabilire la provenienza. Al termine delle operazioni, il personale dell’Ater provvederà a mettere in sicurezza l’alloggio, per scongiurare nuovi ingressi all’interno.