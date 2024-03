Roma, ruba lo zaino di un autista al Tibus: convalidato l’arresto di 21enne

Carabinieri arrestano un ragazzo 21enne nei pressi della Stazione Tiburtina di Roma: aveva rubato lo zaino a un autista dentro il Tibus.

Si è svolto ieri sera un furto presso l’Autostazione Tibus di Roma. Un ragazzo straniero è riuscito a rubare lo zaino personale di un autista, che aveva fermato pochi minuti prima il proprio mezzo all’interno dell’area attrezzata. Il giovane, approfittando di alcuni cittadini che scendevano dall’autobus, si sarebbe intrufolato nel mezzo e avrebbe sfilato lo zaino. Solo le ricerche dei Carabinieri, nella zona della Stazione Tiburtina, hanno permesso di rintracciarlo con la borsa rubata.

Furto al Tibus di Roma: la vicenda

Protagonista della spiacevole vicenda un autista che doveva fare sosta all’area Tibus, per far scendere dei pendolari diretti ai treni della Stazione Tiburtina. Il pullman doveva essere molto affollato, tanto da consentire a un ladro di muoversi indisturbato e sottrarre lo zaino di chi guidava il mezzo. Un danno che lo stesso lavoratore si accorgerà di aver subito dopo diversi minuti, notando come gli mancava la borsa vicino al sedile e soprattutto il cellulare per fare una telefonata.

La denuncia ai Carabinieri

L’autista ha subito denunciato la vicenda ai Carabinieri, dicendo esattamente il posto dove si trovava e come qualcuno avesse allungato le mani verso la propria borsa. Dopo aver descritto il colore dello zaino, i Carabinieri hanno provato a rintracciare l’oggetto rubato nel loro giro di controllo presso le aree della Stazione Tiburtine, storicamente lasciate al degrado soprattutto nei pressi del Tibus.

L’individuazione del ladro

L’attenzione dei militari, in questo contesto, è stata attratta dall’atteggiamento sospetto di un ragazzo. Come ha visto i Carabinieri, avrebbe iniziato a scappare nella zona della Stazione Tiburtina, portando alle spalle uno zaino simile a quello sparito poche ore prima. Raggiunto dopo un breve inseguimento, i militari hanno potuto constatare come lo zaino fosse realmente quello dell’autista. All’interno, oltre allo smartphone, c’erano numerosi oggetti personali della stessa vittima di furto. Il ragazzo, un 21enne della Somalia, oggi ha subito il processo per direttissima al Tribunale di Roma ed è stato arrestato.