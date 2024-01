I carabinieri hanno arrestato a Roma un ragazzo di 19 anni nomade, senza fissa dimora e con precedenti, perché ritenuto colpevole dei reati di tentato furto aggravato in concorso e ricettazione. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nello specifico.

Cosa è successo a Roma la notte tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024

Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024, il giovane, insieme ad altri complici, avrebbe forzato la serranda di una rivendita di prodotti informatici in via Roberto Paribeni, nel quartiere Capannelle, a Roma. I ladri hanno poi caricato numerosa merce, tra televisori e telefoni cellulari, su un furgone, per poi allontanarsi quando è scattato allarme.

Alcuni abitanti di zona hanno telefonato al 112. Mentre alcune pattuglie sono giunte sul posto, altre si sono messe alla ricerca del furgone in fuga. Dopo un breve inseguimento, il mezzo è stato intercettato in via di Salone, dove veniva abbandonato dai ladri, che poi sono fuggiti a piedi.

Bloccato un ragazzo di 19 anni

I carabinieri sono riusciti a bloccare il 19enne e a recuperare tutta la refurtiva, poi riconsegnata all’attività commerciale.Il furgone utilizzato, dopo gli accertamenti, è risultato rubato e sequestrato.

Il ragazzo è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Roma, dove l’arresto è stato convalidato e dove è stato disposto il suo trasferimento in carcere. Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Le indagini dei carabinieri, intanto, proseguono per identificare gli altri complici.