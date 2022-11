Roma. Sale sui tetti delle auto, aggredisce una donna e poi si scaglia contro gli agenti

Roma. Una mattinata di paura per coloro che si trovavano al mercato rionale di via Cesare Ricotti, in zona Casal Bertone. Qui un uomo, con tanto di cocci di bottiglia, è dapprima salito sul tettuccio di alcune auto in sosta, danneggiandole, poi ha aggredito una ragazza e, infine, come se tutto questo non fosse già abbastanza, ha danneggiato il bar nel quale si era rifugiato.

Follia a Roma: pesta di botte la compagna in strada, poi aggredisce gli agenti

Paura al mercato rionale di via Ricotti

I fatti sono avvenuti sabato scorso intorno alle 14 nel mercato rionale di via Cesare Ricotti. Numerose le chiamate giunte alle forze dell’ordine, le quali indicavano appunto la presenza di un uomo che con tanto di cocci di bottiglia stava dando in escandescenza danneggiando le auto in sosta. Ma non solo. Nel mirino del malvivente anche diversi passanti tra i quali una donna che l’uomo avrebbe spintonato.

L’arrivo della polizia e l’arresto

Una volta giunti sul posto gli agenti — ad intervenire il reparto Volanti ed i poliziotti del commissariato San Lorenzo — lo hanno trovato all’interno di un bar. Notate le forze dell’ordine il malvivente ha pensato bene di riversare su di loro la propria ira aggredendoli con calci e pugni. Non senza fatica l’uomo è stato bloccato e poi arrestato. Adesso dovrà rispondere di lesioni, danneggiamento e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.