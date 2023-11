Roma, sale sulla gru con lo striscione ‘dovete pagare’. La protesta di un dipendente contro la ditta

Una mattinata concitata quella che ha visto protagonista un uomo, dipendente di un cantiere edile sito in viale della Bella, 33, a Roma. L’uomo ha messo in atto un’azione dimostrativa per un presunto contenzioso economico con la ditta di lavori edili, arrampicandosi su una gru presente e mostrando uno striscione con la scritta ‘dovete pagare’.

L’intervento di carabinieri, vigili del fuoco e 118 a Roma

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina e della Compagnia Casilina della Capitale, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. L’uomo è sceso dalla gru grazie all’intervento del negoziatore dei Carabinieri del Comando Provinciale. E’ tranquillo e in buone condizioni di salute.

Seguiranno aggiornamenti.