Roma, salta il trasferimento di Bonucci: i motivi della rinuncia

Salta l’operazione di calciomercato che avrebbe legato Leonardo Bonucci alla società della Roma: il difensore considerato costoso e anziano.

Il tanto atteso trasferimento di Leonardo Bonucci dall’Union Berlino alla Roma sembra essere saltato, e la colpa sembra ricadere su una decisione economica piuttosto che su considerazioni legate al gradimento dei tifosi.

Salta l’arrivo di Leonardo Bonucci alla Roma: i motivi dietro il mancato acquisto del giocatore

Secondo quanto riferito dall’edizione online de Il Corriere dello Sport, la proprietà dei Friedkin avrebbe deciso di non formalizzare l’accordo già raggiunto tra il direttore sportivo Tiago Pinto e Alessandro Lucci, procuratore del calciatore italiano ora in forze nella Bundesliga. La ragione dietro questa sorprendente decisione non sembra essere legata alle preoccupazioni ambientali o alle opinioni contrastanti dei tifosi giallorossi riguardo all’acquisizione di Bonucci. Al contrario, sembra che i Friedkin siano restii a investire una cifra significativa (circa 2 milioni di euro lordi) per un difensore che compirà 37 anni il prossimo 1° maggio 2024.

Leonardo Bonucci è troppo anziano per la Roma

Questa situazione ha portato alla brusca interruzione dell’operazione di calciomercato, costringendo la Roma a considerare alternative più giovani e di prospettiva per gli anni futuri. L’umore della piazza sembra anche avere giocato un ruolo significativo nella decisione del club, con la società che ha avvertito da subito il malcontento dei tifosi e ha deciso di non procedere ulteriormente con l’acquisizione di Bonucci.

Calciomercato Roma: chi arriva in difesa?

Il quotidiano Il Tempo ha identificato alcune possibili alternative per rinforzare la difesa della Roma. Il favorito sembra essere Caglar Soyuncu, una giovane promessa difensiva che potrebbe rappresentare una solida opzione per il futuro. Altri nomi sul tavolo includono Kiwior e Kehrer, anche se sembrano essere al momento in una posizione meno prominente nelle considerazioni di Tiago Pinto.

Solet a Roma: cosa c’è di vero verso questa operazione di calciomercato?

Da escludere sembra essere anche la possibilità di portare in squadra Solet, poiché il Salisburgo non sembra essere aperto a un prestito del giocatore, soprattutto senza obbligo di riscatto. È interessante notare che l’avventura di Bonucci in Bundesliga con l’Union Berlino la scorsa estate è stata contrassegnata da risultati molto deludenti sia a livello individuale che collettivo. Con soli 10 apparizioni complessive e 1 gol in tutte le competizioni, l’esperienza si è rivelata al di sotto delle aspettative sia per il giocatore che per il club tedesco, che è stato relegato nei bassifondi della classifica ed eliminato alla fase a gironi dalla Champions League.

Bonucci pronto a dire addio al calcio

Inoltre, sembra che questa stagione possa essere l’ultima per Bonucci, come aveva indicato quando ha lasciato la Juventus. La ricerca della Roma per rinforzare la difesa ora si sposterà su opzioni più giovani e promettenti, con il futuro della squadra ancora da determinare.