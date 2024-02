Roma, scabbia all’asilo di Torre Angela: due bambini colpiti

Presenza della scabbia in una scuola nel quartiere di Torre Angela, nel VI Municipio di Roma Capitale: due bambini contagiati.

Paura nel quartiere di Torre Angela a Roma, dove da dicembre scorso un asilo nido sarebbe toccato dalla presenza della scabbia. Al momento i contagi sarebbero contenuti, con solamente due studenti che avrebbero manifestato i sintomi della malattina infettiva. Sulla vicenda, da diverse settimane, anche il Presidente del VI Municipio, Nicola Franco, sta monitorando la vicenda.

La scabbia all’asilo di Torre Angela a Roma

Il fenomeno sanitario si sta manifestando all’interno della scuola “Il Grillo Parlante”, scuola situata a via Agostino Mitelli nel quadrante di Torre Angela. Da dicembre 2023, come segnalato dalle mamme dei bambini, all’interno dell’asilo non è avvenuta nessuna disinfestazione. Un dato che fa oggettivamente preoccupare, considerato come a oggi i bambini iscritti nella struttura solo quasi 60.

L’azione del VI Municipio di Roma Capitale sulla vicenda

Sulla vicenda della scabbia a “Il Grillo Parlante”, il VI Municipio ha deciso di volerci vedere chiaro, In prima persona, il presidente Franco ha chiesto tutti i controlli per accertare la presenza della malattia infettiva nella struttura scolastica e le eventuali soluzioni per tutelare la salute dei giovanissimi studenti. Questa azione suggerita e chiesta anche dai familiari dei bambini, che da dicembre non hanno piena chiarezza sull’epidemia sanitaria che starebbe toccando la scuola.

L’attesa verso le iniziative dell’Asl Roma 2

Con una lettera scritta di sollecito, il presidente Nicola Franco ha chiesto l’esito degli accertamenti effettuati dall’azienda sanitaria Asl Roma 2 sulla scuola “Il Grillo Parlante”. Se verrà dimostrata la presenza della malattia infettiva, il minisindaco del VI Municipio di Roma si è detto disponibile a effettuare una disinfestazione immediata della struttura scolastica.

Questa un’iniziativa che vorrebbero, già nei prossimi giorni, i genitori dei 57 studenti iscritti presso i locali de “Il Grillo Parlante”. Un’azione che però, come consuetudine in queste vicende non nuove a Roma, dovrà essere coordinata con l’azienda sanitaria di competenza sul territorio di Torre Angela.