Roma, scatta la prima allerta per il caldo: bollino giallo anche a Latina, le previsioni meteo del weekend

Torna l’allerta caldo nel Lazio: il Ministero della Salute segnala le situazioni del weekend nei territori di Roma e Latina

Torna l’allerta caldo nel Lazio, toccando in particolare le Province di Roma e Latina. Ad annunciare la situazione è il Ministero della Salute, che in queste ore ha effettuato i monitoraggi sulle previsioni del tempo e l’innalzamento delle temperature nelle varie realtà provinciali italiane. Una situazione che, con l’imminente arrivo dell’estate 2024, era monitorata dall’ente ministeriale fin dal 20 maggio scorso.

Allerta caldo a Roma e Latina

L’allerta caldo arriverà nella giornata di domani, sabato 8 giugno 2024. Per le Province marittime del Lazio, si può ipotizzare come arriverà il primo weekend estivo della stagione balneare. Il Ministero della Salute ha previsto un’allerta 1, che praticamente consiste in una condizione meteorologica che può favorire forti ondate di calore su determinati territori della Penisola. Una situazione però che risulta ancora ben lontana dai picchi di caldo dello scorso anno, definiti oggi con lo stato di allerta “livello 3”.

I consigli del Ministero della Salute per affrontare le alte temperature

Il Ministero della Salute consiglia di verificare sempre i bollettini sul suo sito, che oggi è raggiungibile anche in maniera più semplice attraverso l’app per gli smartphone. Un consiglio dato a tutta la cittadinanza, in particolare poi alle persone che hanno bambini piccoli e genitori anziani.

Per chi andrà in ferie in questi giorni lungo la Penisola, il consiglio è di tenere conto delle temperature di quei posti dove soggiornerete. Nel Lazio, per esempio, ci sarà un rialzo sensibile della temperatura in confronto alle altre Regioni presenti in Italia.

I consigli ministeriali per affrontare l’ondata di caldo, inoltre, evidenziano anche dei suggerimenti pratici da mettere in atto. Nelle vostre case fate scorta di acqua, cibo e medicinali: tre prodotti che potrebbero tornare utili in caso di mancamenti o malori. Inoltre, cercate nella vostra casa la stanza più fresca dove passare il tempo: questo soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Un occhio di riguardo è necessario per gli anziani, che siano parenti o vicini di casa. Metteteli in condizione di stare in posti freschi, a costo di avvertire i servizi socio-sanitari se necessario per aiutarli.