Roma, scende dal bus e ‘taglia’ la strada per prenderne un altro: 54enne falciato da uno scooter

È sceso di corsa dal bus e, passando davanti invece che nella parte posteriore, ha attraversato la strada in linea diagonale perché aveva visto arrivare un altro autobus, che probabilmente voleva prendere al volo. E invece il volo c’è stato, ma di altro genere. In quel momento, infatti, stava passando lungo la strada uno scooter, che lo ha preso in pieno.

Incidente in via Monte Cervialto

È successo oggi, mercoledì 5 luglio, in via Monte Cervialto, all’altezza dell’incrocio con via di Val Melaina. Il pedone, un uomo un uomo italiano di 54 anni, una volta sceso dal bus, invece di passare dal retro, è passato nella parte anteriore del mezzo e ha attraversato la strada in diagonale, diretto verso un altro autobus.

Proprio in quel momento stava passando un’Honda Sh 300, con a bordo un ragazzo di 23 anni. La visuale per il 23enne, però, era ostacolata del bus: il giovane non ha visto il pedone e lo ha investito. L’uomo, finito rovinosamente a terra, è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 intervenuti grazie alla chiamata al NUE 112. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, gruppo III Nomentano.

Ferito 54enne

Il 54enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. I caschi bianchi, nel frattempo, hanno effettuato i rilievi, chiudendo temporaneamente la strada. La dinamica, comunque, sembrerebbe abbastanza chiara, dal momento che l’articolo 190 del c.d.s. vieta di attraversare davanti a tram, autobus, filobus o simili, proprio a causa dell’effetto sorpresa causato nei confronti di chi percorre a bordo dei mezzi (automobili o motoveicoli), che non possono vedere la persona e intuire l’intenzione di attraversare.