Roma, scompare dal Policlinico Tor Vergata: l’appello per ritrovare Cristian

Scomparso un uomo a Roma: da sabato si sono perse le tracce di Cristian Cannone. Era ricoverato al Policlinico Tor Vergata.

E’ avvolta nel mistero la scomparsa di Cristian Cannone a Roma. L’uomo di 43 anni e residente a Tor Tre Teste, ha fatto perdere le proprie tracce dalla giornata di sabato 13 Aprile 2024. L’ultima volta che è stato visto dalle persone è proprio lo scorso weekend, quando il signor Cristian era stato portato al Pronto Soccorso del Policlinico di Tor Vergata. La sorella lancia un appello per ritrovarlo e poterlo riabbracciare quanto prima.

La scomparsa di Cristian Cannone a Roma

Le motivazioni che hanno condotto in ospedale Cristian non sono ancora state comunicate. Resta come il 43enne abbia passato la notte tra il 13 e il 14 Aprile all’interno del Pronto Soccorso, facendo poi perdere le proprie tracce la mattina. Una situazione che, secondo le indagini, sarebbe stata possibile con una mossa d’astuzia: l’uomo sarebbe fuggito dall’Ospedale sulla Romanina non facendosi scoprire dalle guardie giurate in servizio.

La scoperta della scomparsa dell’uomo

La scoperta della scomparsa di Cristian Cannone è avvenuta solo la mattina, come avevamo precedentemente detto. In quel frangente si era presentata la famiglia per fargli visita, senza però trovare nell’ospedale l’uomo. Una situazione che, dopo alcune ricerche nella struttura, ha portato la stessa famiglia a denunciare la scomparsa della persona. La denuncia, presentata ai Carabinieri, è avvenuta dopo la richiesta al persona di Pronto Soccorso del signor Cristian, con i sanitari che non l’hanno trovato negli spazi dove sarebbe dovuto essere.

L’appello per ritrovare Cristian Cannone

In queste ore, la sorella dell’uomo ha lanciato un appello a RomaToday. La signora ha spiegato come il fratello potrebbe trovarsi in difficoltà a Roma, magari in uno stato confusionale. L’uomo al momento della scomparsa aveva addosso una felpa nera a maniche lunghe, una maglietta a maniche corte di colore verde e con una fantasia floreale, dei pantaloni cargo grigi con i tasconi e le scarpe da ginnastica. Ha due tatuaggi sugli avambracci: uno con il nome “Cristian” e l’altro “Juliette”, ovvero la figlia della sorella.