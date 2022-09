Roma, scomparsa 14enne. I genitori: ‘Aiutateci a trovare Martina, speriamo sia viva’

Ancora nessuna traccia, purtroppo, di Martina, la 14enne scomparsa il 9 settembre scorso da Roma, dal quartiere Magliana. I genitori, che disperati avevano tappezzato la zona con i volantini, si sono rivolti anche a Chi l’ha visto?, la trasmissione di Rai 3 che da sempre si occupa di segnalazioni e persone scomparse. La speranza di tutti è che la macchina della solidarietà si metta in moto e Martina, che è nata nel 2008, torni presto a casa, dalla sua famiglia.

Martina è scomparsa dalla Magliana

Martina, che è alta 160 cm e ha 14 anni, dal 9 settembre scorso non fa più rientro a casa. O meglio, nel camper dove vive con la famiglia, in zona Magliana. Come ha raccontato il padre, la 14enne gli avrebbe chiesto dei soldi per uscire, per fare degli acquisti in un negozio poco distante: ‘Io le ho dato 30 euro’ – ha spiegato l’uomo. Poi, però, della ragazzina nessuna traccia: quando il padre è rientrato la sera, lei non c’era. E la mattina dopo, quindi il 10, la famiglia ha sporto denuncia.

“Speriamo che la trovano viva. Voglio sapere solo se è viva” – ha detto disperata la mamma.

Come era vestita

Martina non ha con sé un telefono e al momento della scomparsa indossava una t-shirt blu con una scritta sul petto, una gonna blu a strisce bianche e un paio di infradito blu e rosse. Chiunque veda Martina può contattare le forze dell’ordine o il numero 3669364909.