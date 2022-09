Roma, scomparsa 15enne. L’appello dei genitori: ‘Aiutateci a ritrovare Andres’

Non si hanno notizie dal 13 settembre scorso di Andres Ma Lhianne, una ragazzina di appena 15 anni che è scomparsa. E da martedì mattina, dalle 7, non fa più rientro nella sua abitazione, in zona Primavalle a Roma dove vive con i genitori. Che sono preoccupatissimi e si sono rivolti all’associazione Penelope Lazio e alle forze dell’ordine, con la speranza di poter rintracciare presto la 15enne e riportarla a casa, al sicuro.

Come era vestita quando è scomparsa

Andres è alta 147 cm, ha una corporatura media, i capelli castano scuro a caschetto e gli occhi neri. Tra i segni particolari, utili magari per identificarla, un neo sul naso. Al momento della scomparsa indossava una t-shirt nera, pantaloni neri e scarpe da ginnastica nere ‘Nike Airmax 97’. Con sé ha anche uno zaino Eastpack nero.

Come aiutare nelle ricerche

Le zone da attenzionare sono il centro storico (Piazza del Popolo – Villa Borghese) e via del Corso. Chiunque veda Andres, come fa sapere Penelope Lazio, può contattare l’associazione al 339.6514799 oppure il 112.