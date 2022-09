Roma. Scomparsa 17enne, la disperazione della mamma: ‘Aiutatemi a ritrovare Giada’

È uscita dalla casa famiglia sulla Prenestina dove vive e dal 6 settembre scorso ha fatto perdere le sue tracce: Giada De Luca, 17 anni, non è più rientrata e la mamma, come si può immaginare, è disperata. Sui social circolano gli appelli, la macchina della solidarietà si è messa in moto, la denuncia di scomparsa è stata fatta e ora la speranza è quella di poter riabbracciare presto la ragazza. E chiudere questo brutto capitolo.

Come era vestita

Giada, al momento della scomparsa, indossava un vestitino nero e le Nike bianche. Con sé aveva una borsetta nera e il cellulare, che da ieri mattina risulta spento. L’ultima volta è stata vista martedì 6 settembre, intorno alle 22, a Piazzale delle Gardenie, a Centocelle. Ma da quel momento di lei, che è una ragazza fragile e con problemi, si sono perse le tracce.

Chi contattare

Chiunque veda Giada può contattare le forze dell’ordine o può avvisare la mamma Alessandra al 333 8057881. Con la speranza di riportare presto a casa la 17enne.