Roma, scomparsa una ragazza di 13 anni: giovedì doveva recarsi a scuola

E’ scomparsa a Roma la ragazza Marabel Sabado: la giovane è sparita giovedì mattina, mentre andava a scuola a viale Guglielmo Marconi.

E’ scomparsa una ragazza di 13 anni a Roma. Il suo nome è Marabel Sabado, una giovane italo-filippina e che frequentava la scuola nel quartiere Marconi. La scomparsa è avvenuta giovedì mattina, quando la minore sarebbe uscita da casa per recarsi come ogni mattina a scuola. Da quel momento i genitori hanno perso le tracce della propria figlia, denunciando la scomparsa della ragazza alle forze dell’ordine.

Ragazza scomparsa a Roma: la vicenda

La famiglia è molto spaventata da questa vicenda, considerato come Marabel non aveva mai dato simili problemi in passato ed era abitudinaria con i rientri a casa. La ragazza la mattina del 2 maggio è uscita da casa per recarsi all’Istituto Comprensivo Giuseppe Bagnera, situato vicino viale Guglielmo Marconi e a pochi passi da via Oderisi da Gubbio: come raccontato anche dai professori della struttura scolastica, la ragazza non è mai entrata a scuola quel giorno.

L’appello dei genitori

Di lei si sono perse completamente le notizie da quel momento. Le indagini stanno cercando di fare luce con gli amici della ragazza, per capire se dietro il gesto possa esserci magari una bravata giovanile: al momento, su questo tasto ci sarebbe il segreto d’indagine da parte delle forze dell’ordine. I genitori intanto hanno lanciato appelli anche attraverso le piattaforme sui social network, coinvolgendo nelle ricerche anche la comunità filippina a Roma.

Cosa sappiamo della giovane scomparsa a Roma

La ragazza si recava ogni mattina nella zona di viale Marconi e il quartiere San Paolo, dove seguiva le lezioni della scuola. Non è stato ancora ufficializzato se fosse anche residente nelle zone al confine tra VIII e XI Municipio di Roma. La ragazza ha gli occhi neri e alta 1.63 metri per 63 chili. Al momento della scomparsa indossava: un giubbino nero e uno zainetto nero dell’Eastpack. Per chi la incontrasse, è pregato di chiamare il 112 o il Comitato Scientifica Ricerca Scomparsi ODV al numero 388.189.4493. Sulla ragazza ha lanciato un appello anche il programma “Chi l’ha visto?” su Rai Tre.