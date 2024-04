Roma, scomparso il signor Andrea Porcu: l’appello del figlio

Da Roma arriva la segnalazione di una persona scomparsa: sparito il signor Andrea Porcu. L’ultima volta avvistato a Cerveteri.

E’ avvolta nel mistero la sparizione del signor Andrea Porcu, un residente del Comune di Roma. L’uomo, che abita nella Capitale, ha fatto sparire le sue tracce da due giorni. Ai familiari non avrebbe detto nulla riguardo il suo allontanamento da casa, tantomeno com’è risultato anomalo il suo mancato ritorno la sera del 15 Aprile 2024. Sulla vicenda stanno indagando anche le forze dell’ordine, che non perdono la speranza di ritrovarlo e riportarlo a casa.

Sparito a Roma il signor Andrea Porcu: l’appello della famiglia

Sui social è il figlio Giaime a lanciare un appello per ritrovare il proprio padre. L’uomo sarebbe sparito nella giornata di lunedì, quando uscendo di casa non ha più fatto ritorno. Come spiega il ragazzo, il signor Andrea non avrebbe detto nulla su dove si recava e tantomeno dato spiegazioni successivamente di dove fosse andato. Da più di due giorni, ogni familiare ha perso completamente i contatti con l’uomo.

Partono le ricerche nella Provincia di Roma per ritrovare l’uomo scomparso

Il figlio sta lanciando molteplici appelli ai giornali locali e sui social per ritrovare il proprio padre e farlo tornare a casa. Sui gruppi Facebook, sono diverse le fotografie che ritraggono il signor Andrea Porcu: immagini utilissime per individuarlo per strada e segnarlo alle forze dell’ordine per facilitare il suo ritrovamento e il rientro in casa.

L’ultimo avvistamento del signor Andrea Porcu a Cerveteri

Secondo la testimonianza dei cittadini, il signor Andrea Porcu sarebbe stato visto nella giornata di ieri. Il signore si trovava sulla via Aurelia a bordo di uno scooter, mentre viaggiava all’altezza di Cerenova: il territorio fa parte del Comune di Cerveteri. L’avvistamento sarebbe plausibile, considerato come l’uomo è possessore di uno scooter: qualora lo stesse guidando, avrebbe addosso un giubbino di color violetto e un casco blu. Lo scooter della Symphony è targato “EY80003”.

Per chi lo avvistasse, deve contattare il 112 oppure i familiari al numero 3297266958.