Roma, scontro tra due autobus: 7 feriti

Scontro tra due bus Atac questa mattina a Roma, in piazza della Repubblica. I mezzi coinvolti sono un autobus della linea 910 e uno della linea 70. Il primo. che proveniva da via Vittorio Veneto ed era diretto verso la stazione Termini, ha tamponato il secondo, che invece procedeva in direzione di via Nazionale.

A causare l’incidente probabilmente l’asfalto bagnato, che ha allungato i tempi di frenata del mezzo, provocando l’urto.

Spaventati i passeggeri, non molti visto il giorno di festa e il maltempo. Tra loro si contano 7 feriti.

Sono stati soccorsi dai sanitari del 118: le ambulanze, rapidamente intervenute, hanno portato i feriti – tra cui uno in codice giallo – negli ospedali Policlino Umberto I, San Giovanni e Santo Spirito.