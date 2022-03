Roma, scontro tra una volante della Polizia e un’auto: 3 feriti

Ennesimo incidente a Roma, questa volta su via Salaria all’altezza dello svincolo per Settebagni, nei pressi del semaforo all’incrocio con la rotatoria. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, due auto, un impatto violento che ha provocato feriti.

Incidente sulla Salaria

E’ successo poco fa, la dinamica è ancora al vaglio di chi indaga e deve fare chiarezza. Sono due le auto che si sono scontrate, una volante della Polizia e una vettura. Nel violento impatto tre persone sono rimaste ferite, ma attualmente non si conoscono le loro condizioni di salute. Sul posto il personale sanitario del 118, che ha trasportato gli automobilisti in ospedale per tutte le cure del caso, i Vigili del Fuoco che sono ancora al lavoro e gli agenti della Polizia Locale che dovrà ricostruire l’incidente.

Seguiranno aggiornamenti

(Foto in evidenza di Stefano A. Gruppo Comitato di Quartiere Settebagni)