Roma, scoppia il focolaio in un centro estivo: 20 positivi tra bambini e adulti

I casi nel Lazio non sembrano voler cedere e adesso tra i positivi ci sono anche loro: i bambini. Un cluster è scoppiato in un centro estivo nel quartiere di Balduina, a Roma. I casi certi riguardano 20 persone, tra cui bambini e adulti, mentre salgono a 40 le persone poste in isolamento domiciliare. In queste ore si stanno effettuando i tamponi sulle 20 persone in dubbio.

Il focolaio sarebbe da imputare ad frequentatore del centro che ha accusato sintomi del Covid per poi sottoporsi a tampone e risultare positivo: ad aver contratto il Coronavirus ora sono bambini sui 10 anni, familiari e operatori.

Balduina: focolaio in un centro estivo

I dettagli vengono resi noti da Il Messaggero dove si legge che l’Asl Roma 1, di competenza territoriale, si sta occupando del tracciamento e dell’indagine epidemiologica. Non è noto se si tratta di variante Delta, tuttavia non si esclude questa possibilità.

Quanto appena successo nel centro estivo allarma per ciò che potrebbe accadere a settembre con la riapertura delle scuole in presenza. Solo oggi nel Lazio si registrano 434 nuovi casi, Roma città è a quota 340. La campagna vaccinale si muove a rilento e la preoccupazione per la variante delta non è bassa.