Roma, scoppia una tubatura del gas a Castel di Leva: chiuse le strade per l’intervento

Scoppio di una tubatura del gas nel quadrante Sud di Roma: l’incidente è avvenuto lungo una strada del quartiere di Castel di Leva.

Scoppio di una tubatura del gas nel quadrante di Roma Sud. L’episodio è avvenuto all’interno del quartiere di Castel di Leva, nel IX Municipio capitolino. Sul posto si sono precipitati subito i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno inquadrato il luogo dell’incedente e programmato l’intervento per mettere in sicurezza la zona. Da questa mattina, i vigili urbani hanno chiuso diverse strade per garantire la sicurezza dell’area e la risoluzione della problematica.

Esplode una tubatura del gas a Roma: la vicenda a Castel di Leva

L’esplosione della tubatura del gas è avvenuta intorno alle 10 del mattina, facendo precipitare sul posto immediatamente i soccorsi. I Vigili del Fuoco si sono messi in moto per un intervento urgente sulle tubature nella zona di Castel di Leva, per quantificare il danno dell’impianto e valutare delle soluzioni volte a risolvere la problematica. Tutto ciò mentre la Polizia Locale ha gestito il traffico veicolare nella zona, che per l’incidente ha fatto chiudere alcune strade presenti nel quartiere.

Le strade chiuse a Castel di Leva per la fuga di gas

Da questa mattina, alcuni tratti di via Castel di Leva sono stati chiusi al traffico veicolare. La strada è stata interdetta alla circolazione tra via Antonio Zanoni e via Federico Cassitto. In questo quadrante, da questa mattina i Vigili del Fuoco stanno eseguendo dei lavori per il contenimento dei danni alla tubatura del gas e la messa in sicurezza dei residenti. I vigili urbani hanno chiuso anche un’altra area di via Castel di Leva, questa volta all’intersezione con via della Cecchignola. Vi aggiorneremo in caso vi fossero nuove novità sulla vicenda.

La strada è stata riaperta intorno alle 15:20, considerato il ritorno ai parametri di sicurezza. I vigili urbani hanno istituito il senso unico alternato lungo via Castel di Leva, nelle zone che vi abbiamo elencato.