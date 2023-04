Roma, scoppia una tubatura dell’acqua e si allaga la strada: chiuso un tratto della via Aurelia

Ore di panico sulla via Aurelia, dove nella zona di Roma sarebbe scoppiata una tubatura e conseguentemente allagato un tratto della strada. L’incidente idraulico sarebbe avvenuto nei pressi dei quartieri di Gregorio VII e Villa Carpegna. Per limitare i danni del grosso incidente, sul posto si sono attivati i vigili urbani (per deviare il traffico in strade secondarie), i Vigili del Fuoco e i tecnici Acea, con questi ultimi che provano a chiudere la fuoriuscita d’acqua dalla tubatura saltata.

Via Aurelia allagata a Roma

Da quello che hanno stabilito le prime perizie, un guasto tecnico avrebbe comportato lo scoppio di una tubatura lungo la via Aurelia. La fuoriuscita di acqua, in breve tempo avrebbe creato un lago lungo un breve tratto della strada romana, rendendo impraticabile la via nelle aree di Gregorio VII e Villa Carpegna. Il guasto si sarebbe verificato oggi all’alba, quando alle 4 del mattino un forte scoppio avrebbe accompagnato la forte perdita d’acqua lungo la strada.

La tubatura sarebbe saltata lungo la via Aurelia, all’incrocio con via Madonna del Riposo. Sono stati gli stessi residenti a segnalare l’incidente presente nel loro quartiere, avvertendo i soccorsi attraverso il servizio del 112. I primi ad arrivare sul posto sono stati i Vigili del Fuoco, accompagnati dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Vedendo l’estesa entità del danno, e la necessità di bloccare l’acqua e l’evolversi dell’allagamento, sono state le stesse squadre a richiedere anche l’intervento dei tecnici di ACEA.

Le misure per risolvere il problema dell’allagamento

Come menzionato in precedenza, per provare a risolvere il problema è stato necessario chiudere anzitutto il traffico nella zona. Infatti, il tratto chiuso al traffico della via Aurelia è stato quello tra i civici “325” e “301”, quest’ultimo in prossimità dell’incrocio con via della Madonna del Riposo. Per far drenare le congestioni del traffico formatesi all’alba, il Comune ha aperto – in via del tutto straordinaria – la corsia preferenziale anche agli automobilisti privati, all’altezza di via Ludovico Altieri.