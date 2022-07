Roma, sempre più rapine nei negozi: 5 arresti in poche ore

Continuano, incessanti, i controlli da parte dei Carabinieri contro furti e rapine che da tempo stanno colpendo la Capitale. Nelle ultime 48 ore sono diversi gli esercizi commerciali finiti nel mirino di rapinatori. Purtroppo, queste vicende, sempre più frequenti, stanno destando non poche preoccupazioni.

Gli arresti

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno innanzitutto arrestato un cittadino nigeriano di 43 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso fuori dal centro commerciale di via di Valle Aurelia con diverse bottiglie di superalcolici, per un totale di 120 euro.

In via Gioberti invece, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno arrestato un uomo di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti, perché gravemente indiziato del reato di tentata rapina impropria. L’uomo ha cercato di rubare diversi vestiti, del valore complessivo di 750 euro, da un magazzino della zona. Per fuggire, ha poi aggredito il personale di sicurezza.

Termini

Poco più tardi, un altro furto. Questa volta in una profumeria a Termini dove un cittadino georgiano di 43 anni, con precedenti, ha cercato di rubare un profumo del valore di 200 euro. Fermato dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini. Lo stesso negozio era stato preso di mira poco prima da un cittadino cubano di 46 anni che voleva rubare una maglia di 200 euro.

Via Casilina

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno arrestato un romano di 43 anni, con precedenti. L’uomo è stato bloccato dopo una breve fuga con 12 bottiglie di alcolici, del valore di circa 500 euro, trafugate da un supermercato. Ha cercato di fuggire ma è stato rincorso prima dai dipendenti del negozio, poi dai Carabinieri appena allertati che lo hanno arrestato in viale della Bella Villa.