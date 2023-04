Roma sempre più sommersa dai rifiuti, rapinatori e pusher diventano svuota-cantine

Il fenomeno che si sta registrando nella Capitale è singolare: rapinatori, scippatore e anche pusher hanno deciso di convertire le loro attività in ‘svuota cantine’. Un lavoro più pulito, ma a quanto sembra non meno remunerato, soprattutto se lo smaltimento non viene fatto secondo le regole e i rifiuti vengono abbandonati nei luoghi più disparati. Molti i terreni, soprattutto a ridosso del Grande Raccordo Anulare trasformati in discariche a cielo aperto e, non di meno, appezzamenti meno visibili, nelle zone più periferiche della città.

Commissione Antimafia mantiene la guardia alta sui rifiuti

Sulla questione rifiuti, anche la Commissione Antimafia tiene alta l’attenzione. Nonostante l’impegno annunciato dal sindaco due giorni fa, nel quale sottolineava lo stanziamento di 93mila euro per risolvere il problema, ma anche nuove assunzioni Ama, nuovi cassonetti e anche più pulizia nelle strade romane, si tratta di un tema assai difficile da gestire e da risolvere, soprattutto quando ci si rende conto che lo smaltimento dei rifiuti è diventato uno dei lavori più redditizi.

I malviventi preferiscono guadagnare come svuota cantine

Gli sforzi compiuti dagli agenti della Polizia locale, insieme agli altri esponenti delle Forze dell’ordine, per quanto si concludano spesso con denunce e segnalazioni di zozzoni, non riescono ad arginare il fenomeno. E c’è anche chi, ha lasciato perdere le rapine per dedicarsi a questo business, proprio come un 51enne di Quarticciolo, come riporta Il Messaggero. L’uomo per quanto abbia collezionato 2mila sanzioni va avanti con il suo impegno di svuota cantine. Il guadagno pare sia sicuro e i rischi sono minori.

Anche la Forestale porta avanti la sua campagna contro l’abbandono di rifiuti indiscriminato e nel 2022 hanno denunciato 51 persone. Il fenomeno delle discariche abusive e, quindi dell’affermazione di questo nuovo lavoro che è quello dello svuota cantine impazza. D’altro canto proprio la Commissione Antimafia ha accertato che anche solo con due interventi si raggiungono fino a mille euro di proventi al giorno e, nella maggior parte dei casi… a nero.