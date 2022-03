Roma, senzatetto multati per 700 euro: il gap dei controlli alla stazione

Roma. Ancora controlli presso le stazioni da parte dei Carabinieri, che continuano ad essere i luoghi di maggiore criticità nella Capitale, non solo per le condizioni in cui versano, ma anche per il continuo traffico di persone. Le operazioni dei militari, volte al contrasto dell’illegalità, per quanto necessarie, alle volte vanno incontro a dei veri e propri gap di sistema. Come nel caso delle multe fatte ai senzatetto. Una soluzione prevista sicuramente dal freddo protocollo burocratico, soprattutto se i malcapitati sono ”beccati” a violare il divieto di stazionamento con contestuale ordine di allontanamento.

Roma, multe ai senzatetto

Ed è proprio quello che è successo nelle ultimissime ore, anche se in realtà è quasi una costante dei controlli. Il fatto è andato in scena alla Stazione Termini. Durante i controlli, 7 persone di cui 5 stranieri e 2 italiani, tutti senza fissa dimora nella Capitale, sono stati sanzionati per complessivi 700 euro. Ma, i soggetti in questione non sono proprio nelle condizioni di pagare alcunché, come del resto era evidente durante il controllo, e di conseguenza l’atto si traduce in una vuota formalità: l’applicazione automatizzata di protocolli e provvedimenti che non tengono conto della situazione dei soggetti in questione.

Molestatori alle biglietterie automatiche

Contestualmente, poi, le operazioni non si sono limitate al fatto in questione. Il fenomeno dei ”molestatori” non è sfuggito ai controlli in stazione. In questo caso, sono 3 le persone colte durante il loro solito appostamento nei pressi delle biglietterie automatiche. In cambio di un aiuto ”pressante” ai passeggeri, si fanno dare il resto dei biglietti erogati.

Ancora controlli e sanzioni

Per altre 2 persone, qualche istante dopo, un italiano ed un cittadino straniero, è scattata la denuncia per inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della Stazione ferroviaria. Infine, una donna di 62 anni, è stata invece sorpresa all’interno del Forum Termini e sanzionata per il mancato uso del dispositivo di protezione personale delle vie respiratorie, per un importo di 400 euro.