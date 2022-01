Roma, senzatetto trovato morto in un parco

Triste rinvenimento quello fatto ieri mattina nel Parco del Torrione. E’ qui che è stato trovato senza vita il corpo di un uomo, che era sdraiato a terra.

Roma, senzatetto morto nel parco del Torrione

L’uomo è ancora da identificare, non aveva con sé i documenti, ma molto probabilmente si tratta di un senza fissa dimora, che potrebbe essere morto a causa del freddo che in queste ultime ore sta colpendo la Capitale. La triste scoperta è stata fatta ieri mattina nel Parco del Torrione, in via Bartolomeo Colleoni: è qui che sono arrivati gli agenti di Polizia, che stanno continuando le indagini per dare un nome alla vittima.

Dai primi accertamenti sul corpo, che è stato trovato sdraiato a terra, non sembrerebbero esserci segni di violenza, solo piccole ferite in volto forse da ricollegare a qualche animale. La salma ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso.