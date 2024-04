Roma, sequestrata una tonnellata di hashish: in arresto una donna (VIDEO)

Maxi sequestro di droga a Roma: la Polizia di Stato trova un quintale di hashish all’interno dei Giardini di Corcolle.

Maxi sequestro di droga a Roma. La Polizia di Stato in queste ore ha rintracciato una tonnellata di sostanza stupefacente, che veniva custodita all’interno della casa di una signora. La donna, che da mesi era oggetto d’indagine da parte degli agenti per questioni legate alle piazze di spaccio romane, è stata posta immediatamente in arresto. Le indagini dei poliziotti ora cercano d’individuare la provenienza di quella grande quantità di hashish.

Maxi sequestro di hashish a Roma

A finire in manette è una donna romana di 51 anni. Nella palazzina dove abitava, la donna nascondeva almeno una tonnellata di hashish. Il sopralluogo portato avanti dalle forze dell’ordine, ha rintracciato la grande quantità di droga all’interno del sottoscala condominiale. Un ritrovamento che è stato possibile grazie alle capillari attività investigative della Procura di Roma, che da mesi seguiva tutti gli attori del mercato degli stupefacenti nella Città Eterna.

Il blitz della Polizia di Stato

Il quintale di hashish è stato rinvenuto nella località di Giardini di Corcolle, piccola area situata nel VI Municipio di Roma. Per occultare la grande quantità di sostanza stupefacente, la donna aveva utilizzato una sorta di cantina presente nel sottoscala: qui, conteneva la droga all’interno di un grosso congelatore, che spento permetteva la conservazione della sostanza anche per diverse settimane.

Nel sottoscala della palazzina, gli agenti hanno rinvenuto anche tutto il materiale per confezionare le dosi di droga. Per quello che riguarda l’hashish, nello stabile era presenta una quantità che poteva fruttare oltre 10 milioni di euro al narcos.

L’arresto della donna a Roma

La signora è stata posta subito in stato d’arresto, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: una misura cautelare confermata in queste ore anche dall’Autorità Giudiziaria. Al momento, i magistrati sulla vicenda stanno effettuando le fasi delle indagini preliminari legate al maxi sequestro.