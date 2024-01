Roma: sequestrate 10 abitazioni in costruzione per gravi irregolarità edilizie

Sequestrato un cantiere edilizio a Roma: per gravi difformità edilizie chiuso un plesso che avrebbe contenuto 10 abitazioni in costruzione.

La Polizia Locale di Roma ha sequestrato in queste ore un cantiere edilizio nel territorio capitolino. L’area in costruzione, presente nel quartiere de La Rustica, vedeva delle gravissime difformità dal progetto di base, con la creazione di nuovi appartamenti che non erano previsti nel disegno iniziale. Gli agenti, anche per la sicurezza della stessa struttura, hanno deciso di sequestrare il cantiere.

Roma: sequestrate 10 abitazioni in costruzione a La Rustica

All’interno dei locali in costruzione, un sopralluogo dei vigili urbani ha evidenziato delle gravi irregolarità edilizie. Le unità intervenute hanno sequestrato l’intero complesso, che comprendeva al momento 10 unità immobiliari per il mancato rispetto delle regole edilizie vigenti a Roma e in Italia. Gli illeciti sono avvenuti nella trasformazione dei locali tecnici dello stesso stabile.

Roma: cantine e garage trasformati in appartamenti

I tecnici che stavano operando all’interno del quartiere stavano compiendo delle trasformazioni non autorizzate. In tal senso stavano venendo trasformati garage e cantine in abitazioni civili, nonostante tutto ciò non sia possibile per le leggi vigenti. Oltretutto le documentazioni vigenti il complesso evidenziavano come tali lavori effettuati andavano in disreguardanza verso le norme edilizie in Italia, la sicurezza dell’intera struttura e la conformità del plesso.

Roma: la denuncia all’Autorità giudiziaria

I responsabili dei locali de La Rustica, appurate le varie gravi infrazioni del caso, sono stati denunciati dalla Polizia Locale di Roma all’Autorità Giudiziaria. La denuncia è arrivata sia al responsabile del cantiere, oltre poi che al titolare dell’impresa costruttrice operativa all’interno del progetto.

Dopo ulteriori approfondite indagine, si è scoperto come il cantiere de La Rustica aveva iniziato i lavori senza i permessi necessari per cominciare la costruzione, non rispettando nei fatti le norme e le procedure edilizie vigenti. Condizioni che, a livello di mercato immobiliare, avrebbero creato un pericolo per i futuri fruitori delle abitazioni e soprattutto compromettevano la qualità delle stesse abitazioni.