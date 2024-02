Roma, sequestrati 55 kg di hashish al Trullo: la droga in panetti con l’immagine di Topolino

Maxi sequestro di droga a Roma: al Trullo rinvenuti panetti di hashish con stampata l’immagine di Topolino.

Dopo le dosi di droga con il logo di Louis Vuitton, arrivano a Roma quelle i panetti con l’immagine di Topolino. Storie di pusher romani, che nell’area sud della Città Eterna provano a far riconoscere le proprie sostanze da quelle vendute da altri spacciatori che giocano il ruolo di concorrenza sulla piazza di spaccio. I fatti oggi ci portano dentro il giro delle droghe al Trullo, dove sono finite in manette due giovani ragazze.

Panetti di droga con l’immagine di Topolino a Roma

Tutto prende piede nel quartiere del Trullo, ritenuta una delle piazze di spaccio principali della Capitale. In queste ore sono stati sequestrati 55 kg di hashish, dopo un blitz della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di due ragazza, di 24 e 26 anni. Molti dei panetti con la sostanza stupefacente avevano un marchio distintivo, vedendo stampata sopra l’immagine di Topolino.

Il blitz nel quartiere del Trullo

Il blitz andato in scena al Trullo è il culmine di una fitta attività d’indagine da parte della Procura, mirato proprio a capire il giro del narcotraffico all’interno dell’XI Municipio di Roma. Al momento del blitz in un appartamento della zona, le indagini avevano evidenziato come stesse per avvenire una consegna di droga dalla grossa portata proprio all’interno di questo quartiere.

La pista d’indagine della Polizia

La pista d’indagine si era rivelata giustissima, individuando il luogo della consegna all’interno di un appartamento. Nella casa è stata rinvenuta una cospicua presenza di droga, principalmente raccolta all’interno di due borsoni da palestra. In una terza valigia, scoperta durante la perquisizione effettuata dai poliziotti, è stato anche ritrovato un chilo e mezzo di marijuana, con tutta l’attrezzatura per confezionare le dosi e pesare la sostanza stupefacente.

Il ruolo delle donne nel commercio delle droghe

Non è chiaro quale ruolo avessero le giovani donne nel giro della droga al Trullo e in questo preciso episodio: potrebbe essere state delle custodi della sostanza stupefacente o addirittura delle personalità centrali nella gestione della piazza di spaccio locale.

Al momento, è ufficiale come le ragazze siano legate sentimentalmente con due pregiudicati della zona, con questi soggetti legati alle piazze di spaccio che ruotano intorno al quartiere della Magliana. Si cerca di scoprire, sulla vicenda, se dietro ci sia la presenza anche di clan legati al mondo della droga su Roma Sud.