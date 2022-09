Roma, alimenti senza tracciabilità e alcool senza autorizzazione: cibo sequestrato e chiuso un locale

Roma. I controlli continuano senza tregua nella Capitale, soprattutto all’indomani del fine settimana, quando le occasioni per gli illeciti aumento con l’aumentare del flusso di persone che intasano i locali cercando svago e distensione dalla settimana lavorativa.

Fine settimana di controlli e sanzioni a Roma

Sono oltre 1200 gli illeciti sanzionati in questo fine settimana settembrino, da parte delle pattuglie della Polizia Locale, nel corso dei controlli mirati per garantire la sicurezza stradale. Particolare attenzione è stata riservata al rispetto dei limiti di velocità, nonché per verificare l’osservanza delle norme a tutela del consumatore e della salute pubblica.

Sequestrati 12 kg di cibo

Centinaia le verifiche che hanno riguardato anche le attività commerciali ed i locali pubblici, su tutto il territorio, dal Centro Storico alla periferia.

Il caso più eclatante è stato registrato in zona Nomentana. Qui a causa delle gravi carenze igieniche riscontrate, gli agenti hanno posto sotto sequestro 12 kg di alimenti privi di tracciabilità e indicazioni sulla provenienza dei prodotti all’interno di un ristorante, che è stato segnalato alla ASL di zona per ulteriori accertamenti.

Chiuso un locale al Centro

Poi, nella zona del Centro Storico un locale è stato chiuso per 5 giorni per somministrazione abusiva di alcolici e il mancato rispetto delle autorizzazioni alla vendita. Infine, sono più di 2000 i veicoli controllati, di cui circa 300 circolavano ad una velocità superiore ai limiti