Roma, sequestro di droga nella Città Eterna: pusher scoperto mentre vende l’hashish a minore

Sequestro di droga a Roma: all’Esquilino, agenti della Polizia di Stato scoprono pusher vendere l’hashish a un minorenne.

Nuova operazione di contrasto al mercato della droga a Roma. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato, che in queste ore hanno compiuto degli interventi in vari quadranti della Città Eterna. I poliziotti si sono mobilitati in diverse aree sensibili al problema del territorio capitolino, come testimoniano quattro arresti avvenuti tra la zona di Tor Bella Monaca, l’Esquilino e il quartiere San Paolo.

Operazione di contrasto alla droga a Roma

Il primo arresto è avvenuto nel quadrante del quartiere Esquilino, a pochi passi dalla Stazione Termini di Roma. Un minorenne avrebbe permesso di arrestare due spacciatori attivi su via Gioberti: il ragazzo aveva chiesto a un egiziano di 31 anni una dose di hashish da 10 euro, con l’uomo che incontrava il proprio complice – un tunisino 36enne – all’incrocio di via Principe Amedeo per farsi consegnare la sostanza. La scena è stata vista dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno colto in flagrante i due uomini mentre cedevano la sostanza stupefacente al minore e li hanno trovati con la somma proveniente dalla vendita della droga in tasca. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti.

Sequestro di cocaina a Tor Bella Monaca

Altri due arresti sono avvenuti nel quadrante di Tor Bella Monaca. Il primo si è verificato su via dell’Archeologia, dove i poliziotti hanno fermato una macchina sospetta. Il conducente ha consegnato agli agenti un grammo di cocaina. Eseguita l’ispezione dell’automobile, i poliziotti hanno trovato oltre 270 grammi di hashish e oltre 1.000 euro in contanti, con i soldi tenuti all’interno di una busta. L’uomo è stato arrestato perchè gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un secondo arresto è avvenuto verso uno spacciatore della zona. Il ragazzo, risultato essere un 23enne originario della Tunisia, ha provato a scappare durante un controllo della Polizia di Stato. Fermato dopo un breve inseguimento su via di Tor Bella Monaca, addosso al giovane sono stati trovati 25 involucri di cocaina per il peso complessivo di 11 grammi. Nelle tasche, inoltre, teneva 500 euro provenienti probabilmente dall’attività di spaccio.

Sequestro di hashish nel quartiere San Paolo di Roma

L’ultimo arresto è scattato nel quartiere San Paolo di Roma. I poliziotti hanno prima pedinato e poi fermato una Smart nella zona di via Commodilla: a guidare il veicolo un volto noto alle forze dell’ordine, proprio per reati legati allo spaccio di droga. Pedinata la macchina per diversi minuti, gli agenti hanno fermato la persona al volante e un altro soggetto con cui stava viaggiando: addosso a loro sono stati rinvenuti 3 involucri di hashish, dal peso di un etto e mezzo. Per il 25enne al volante sono scattate le manette.