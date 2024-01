Roma, serata a base di alcol poi lo stupro: 18enne violenta una 15enne

Una notte di trasgressione giovanile si è rivelata un’esperienza traumatica per una giovane 15enne. La ragazza ha raccontato di essere stata violentata da un conoscente, che ha abusato di lei dentro un asilo a Casalotti, in piena notte.

Sarebbe dovuta essere una nottata di follia e baldoria giovanile, ma per una 15enne si è trasformata invece in orrore. La ragazza è rimasta vittima di uno stupro, dopo essersi isolata con un 18enne all’interno di un asilo, in zona Casalotti, a Roma. Il maggiorenne, sfuggito al linciaggio da parte del ragazzo e degli amici di lei non appena saputa la notizia, è sotto processo ora per violenza sessuale.

Litiga col fidanzato e, per farlo ingelosire, si isola con un conoscente: violentata 15enne

I fatti risalgono al 2020, come raccontato da Il Corriere della Sera. Un gruppo di adolescenti come tanti decide una sera di far festa bevendo alcolici, tra loro c’è una 15enne che ha da poco litigato col fidanzato. Vuoi per l’ebbrezza del momento, vuoi per ripicca, l’adolescente sceglie di appartarsi con un 18enne, presente quella sera nel gruppo di amici. Ben presto però la serata degenera e il maggiorenne, approfittando del momento da soli, approfitta della ragazza e consuma un rapporto sessuale.

Ben presto però la ragazza trova il coraggio di raccontare la vicenda al ragazzo, che organizza una spedizione punitiva verso il 18enne. Ad aspettarlo anche altri amici, desiderosi di vendetta: saranno le forze dell’Ordine a impedire il linciaggio del 18enne, accusato di violenza sessuale. Se da un lato è riuscito a scampare al tribunale popolare, dovrà comunque rispondere della sua condotta davanti alla giustizia italiana. Il Tribunale del riesame lo ha liberato momentaneamente per una serie di incongruenze, emerse tra le varie testimonianze dei giovani presenti. Sarà la vittima, nell’incidente probatorio, a dare conferma delle dinamiche dei fatti, mentre il 18enne è rinviato a giudizio.