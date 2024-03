Roma: sgomberata la ‘storica’ villa dei Casamonica

Sgomberata la storica villa appartenente al clan Casamonica nella periferia romana della Tuscolana. Sul posto sta operando la Polizia di Stato.

E’ stata eseguita stamattina, martedì 5 marzo 2024, un’ordinanza di sgombero da parte della Polizia di Stato per una delle storiche villa appartenente al clan Casamonica. Il provvedimento è scattato poiché l’immobile era già stato sottoposto a confisca nell’ambito della maxi operazione svoltasi nel febbraio 2022. Si tratta di una delle storiche ville del clan, situata in Via Flavia Demetria, a ridosso della Tuscolana. Da quanto si apprende all’interno erano presenti delle persone. L’immobile era nelle disponibilità di Giuseppe Casamonica.