Roma, sgomberate 9 case occupate abusivamente a Laurentino 38 e Acilia

Vasta azione della Polizia Locale a Roma: liberati alcuni appartamenti nelle case ATER tra il Laurentino 38 e Acilia.

Nuova operazione di sgombero degli alloggi popolari occupati a Roma. Nella giornata di ieri, la Polizia Locale ha portato avanti una vasta operazione di legalità presso gli alloggi popolari dell’ATER presenti tra i territori del IX e X Municipio di Roma. In tal senso, gli agenti sono entrati in azione all’interno dei quadranti del Laurentino 38 e poi di Acilia, zone peraltro già passate alle cronache per le occupazioni abusive degli appartamenti nelle case popoari.

Sgombero delle case popolari occupate a Roma

L’operazione è il culmine di un’azione di legalità portata avanti da diversi mesi nel quadrante di Roma, con i vigili che solamente nella giornata di ieri sono riusciti a liberare nove immobili tra i due Municipi del territorio Sud della Città Eterna. In tal senso, gli agenti hanno visionato gli stabili popolari presenti sopra il Ponte 5 del Laurentino 38 e poi quelli nell’aria del quartiere San Giorgio di Acilia.

Le operazioni per fermare le occupazioni abusive nel territorio di Roma

In quest’ultima operazione condotta dalla Polizia Locale di Roma Capitale, hanno operato gli uomini di riferimento al Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) e di Unità Sicurezza Pubblica Emergenziale (SPE). Gli agenti all’interno degli stabili dell’Ater tra il IX e il X Municipio sono riusciti a fermare quattro donne e due ragazzi, denunciati perché occupavano abusivamente gli appartamenti.

L’azione al Laurentino 38

Gli agenti si sono presentati all’alba di ieri mattina, giovedì 1 febbraio 2024, sotto il Ponte 5 del Laurentino 38. Qui sono stati liberati diversi locali per gli alloggi abitativi pubblici, con il fermo poi di sei persone. I soggetti presi dalla Polizia Locale di Roma, sono stati trovati in flagrante mentre occupavano gli appartamenti. Liberati i locali, i tecnici Ater hanno cominciato a mettere in sicurezza gli immobili.

Operazione di sgombero a San Giorgio di Acilia

L’azione a San Giorgio di Acilia parte da una segnalazione arrivata alla Polizia Locae di Roma Capitale. Ieri si sono presentati a via Marocchetti, dove hanno liberato un locale occupato abusivamente. Qui sono stati trovati una giovane di 22 anni, che occupava illegalmente lo stabile, insieme al suo cane.